بحضور شخصيات عامة وتنفيذية.. حماة الوطن يتلقى العزاء في وفاة الراحل جلال الهريدي |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - تلقى حزب حماة الوطن، أمس الأربعاء 8 يناير، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

وقدم واجب العزاء كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق.

كما شارك في تقديم واجب العزاء، مندوب من رئاسة الجمهورية، ووفد من القوات المسلحة، وعدد من الوزراء، والتنفيذيين، بالإضافة لرؤساء الأحزاب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بعد أن تم تشييع الراحل جلال الهريدي، إلى مثواه الأخير أول أمس في جنازة عسكرية، شارك فيها العديد من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية.

ووجه قيادات حزب حماة الوطن، الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية.

وأكد حماة الوطن، أن للراحل مسيرة عطاء ستظل خالدة، لما قدمه لخدمة الوطن، حينما كان في القوات المسلحة، وصولا إلى دوره في إثراء الحياة السياسية، من خلال أعضاء الحزب في العديد من المواقع.