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تعليمات مشددة من إدارة جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

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تعليمات مشددة من إدارة جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

تعليمات مشددة من إدارة جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:50 مساءً - واصل  الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون. 

امتحانات كليات جامعة الأزهر 


وأجرى نائب رئيس جامعة الأزهر جولة تفقدية لأعمال الامتحانات بالكليتين، تفقد خلالها لجان الاختبارات بالفترة الصباحية، وتابع سير العمل داخل الكنترولات. 

 

تعليمات امتحانات جامعة الأزهر 


وحرص على الاطمئنان على توفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات، والتأكد من وضوح الأسئلة ومناسبتها لجميع مستويات الطلاب، وعدم وجود أسئلة من خارج المقرر الدراسي الذي تم شرحه. 


وخلال جولته التفقدية أثنى فضيلة النائب على روح التعاون في إدارة أعمال الامتحانات، والحرص على الالتزام بتعليمات وضوابط الامتحان، وحسن تنظيم وترتيب وتوزيع اللجان، وانعكاس ذلك على الطلاب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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