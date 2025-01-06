الرئيس السيسي يغادر كاتدرائية «ميلاد المسيح» بعد تهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:57 مساءً - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدما قدم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن حجم الوعي لدى الشعب المصري ضخم جدا، لافتا إلى أن ذلك جعلهم مدركين للمخاطر، وجعلهم مترابطين للدفاع عنها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد، التي بثتها قناة «إكسترا نيوز»: «محبتنا كلنا لبعضنا من أهم الأسباب اللي تخلي البلد متماسكة ومترابطة، متابعا: «لكن ده مش معناه ان احنا كمصريين لا نأخد بكل الأسباب لحماية بلدنا».

وتابع، أن «حجم الوعي لدى المصريين ضخم جدا، وده بيخليهم شايفين وفاهمين اللي بيحصل حواليهم، وبيخليهم مستعدين يتعاملوا مع أي أمر، ويدافعوا عن بلدهم ضد أي خطر».

وأشار إلى أن حجم المحبة بين المصريين يزيد يوما بعد يوم، متابعا: «احنا عارفين كويس أن ربنا موجود، ومحدش يقدر يعمل أي حاجة إلا بأمر الله».

احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

ويذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.