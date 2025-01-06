«الرئيس السيسي»: لازم نأخذ بكافة الأسباب للدفاع عن بلدنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:57 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محبة المصريين لبعضهم تزيد يوما بعد يوم، لافتا إلى أن محبتهم لبعضهم هي من أهم الأسباب التي ستجعل مصر بلدا متماسكة ومترابطة.

وحث الرئيس السيسي الشعب المصري خلال كلمته باحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بثتها قناة «إكسترا نيوز»، على الأخذ بكل الأسباب لحماية البلاد.

وتابع، أن «حجم الوعي لدى المصريين ضخم جدا، وده بيخليهم شايفين وفاهمين اللي بيحصل حواليهم، وبيخليهم مستعدين يتعاملوا مع أي أمر، ويدافعوا عن بلدهم ضد أي خطر».

ووجه الرئيس السيسي رسالة للشعب المصري قائلا: «أنا بقول للمصريين متخافوش على بلدكم إلا في حالة واحدة بس، لو كان المسؤول عنكم إنسان مش كويس، أو لو كانت إيدو متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم، أو لو كانت إيدوا واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم ، مؤكدا: «والحمد لله لا دي موجودة ولا دي موجودة».

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بثتها قناة «إكسترا نيوز»: «قداسة البابا ليه مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير أوي»

وكررالرئيس السيسي في نهاية الاحتفالية هذه الجملة: «مصر دولة كبيرة أوي».

احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.