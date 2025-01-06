15 رسالة مهمة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:46 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

- كل عام ومصر بخير وسلام.

- القلق ربما يكون مبررا ومشروعا

- أتابع كل الأمور وأعلم كل ردود الأفعال

- إحنا مش ناسين إن في رب.. ويحفظنا كلنا

- نتمنى أن يكون هذا العام أفضل

- الظروف الصعبة كانت موجودة في أوقات سابقة

- نقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الجميع

- حجم المحبة بين المصريين يزيد يوم عن يوم

- حجم الوعي والفهم اللى عند المصريين حجم ضخم جدا ويجعلهم يتعاملون مع كل الأمور داخليا وخارجيا

- علينا كمصريين أن نأخذ بكل الأسباب

- نتعامل مع كل الأمور بشرف كبير ونزاهة وأمانة

- لو كان المسئول عنكم إنسان غير أمين فعليكم تقلقوا

- مصر دولة كبيرة جدا

- يدي لم تلوث بدم أحد

- قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير

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