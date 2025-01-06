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«الرئيس السيسي»: حجم الوعي لدى المصريين ضخم جدا.. وهذا يجعلهم يدافعوا عن بلدهم ضد أي خطر«فيديو» - أخبار كلمتك

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«الرئيس السيسي»: حجم الوعي لدى المصريين ضخم جدا.. وهذا يجعلهم يدافعوا عن بلدهم ضد أي خطر«فيديو» - أخبار كلمتك

«الرئيس السيسي»: حجم الوعي لدى المصريين ضخم جدا.. وهذا يجعلهم يدافعوا عن بلدهم ضد أي خطر«فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:37 مساءً - أكد الرئيس السيسي أن حجم الوعي لدى الشعب المصري ضخم جدا، لافتا إلى أن ذلك جعلهم مدركين للمخاطر، وجعلهم مترابطين للدفاع عنها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد، التي بثتها قناة «إكسترا نيوز»: «محبتنا كلنا لبعضنا من أهم الأسباب اللي تخلي البلد متماسكة ومترابطة، متابعا: «لكن ده مش معناه ان احنا كمصريين لا نأخد بكل الأسباب لحماية بلدنا».

وتابع، أن «حجم الوعي لدى المصريين ضخم جدا، وده بيخليهم شايفين وفاهمين اللي بيحصل حواليهم، وبيخليهم مستعدين يتعاملوا مع أي أمر، ويدافعوا عن بلدهم ضد أي خطر».

وأشار إلى أن حجم المحبة بين المصريين يزيد يوما بعد يوم، متابعا: «احنا عارفين كويس ان ربنا موجود، ومحدش يقدر يعمل أي حاجة إلا بأمر الله».

احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.

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ذ

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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