وزير البترول يتفقد سفينة الحفر 9 -Valaris Ds للتنقيب عن الغاز الطبيعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:26 مساءً - تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم سفينة الحفر 9 - Valaris Ds للبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة شمال مراقيا بغرب البحر المتوسط والتي تقوم حاليًا بأعمال حفر أول بئر استكشافي للغاز بالمنطقة التي تستثمر فيها شركة إكسون موبيل العالمية.

شارك في الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عمرو أبو عيطة رئيس إكسون موبيل مصر والمهندس إيفان الميدا رئيس قطاع الاستكشاف بالشركة.

واطلع الوزير خلال الجولة على سير أعمال الحفر في البئر (نفرتاري -1) في المياه العميقة، والتي بدأت في النصف الثاني من الشهر الماضي باستخدام أحدث التكنولوجيات، كما تابع معدلات الأداء في تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى الأداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن انطلاق أنشطة حفر الآبار والبحث عن الغاز الطبيعي في أكثر من منطقة بغرب البحر المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 يمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف سعيًا، لإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز الي موارد مصر ويعكس جدية واهتمام الشركات العالمية الكبرى العاملة في منطقة غرب المتوسط بالفرص والإحتمالات الواعدة الموجودة فيها.

ولفت إلى أن الدراسات والمسح السيزمي الذي أجرته شركة اكسون موبيل العالمية واستخدامها لأحدث التكنولوجيات سيزيد من فرص اكتشاف موارد جديدة وتحقيق نتائج إيجابية في منطقة شمال مراقيا.



وأكد الوزير أن زيارته هي الثانية لمنطقة غرب المتوسط للمتابعة الميدانية للأعمال التي تقوم بها كبريات الشركات العالمية بعد زيارته لمنصة الحفر في امتياز شمال الضبعة في شهر نوفمبر.

انطلاق أعمال حفر الآبار في غرب المتوسط

وانطلقت أعمال حفر آبار البحث عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب البحر المتوسط في منطقتي شمال الضبعة لشركة شيفرون العالمية بحفر البئر خنجر ـ 1، وشمال مراقيا لشركة إكسون موبيل بحفر البئر نفرتاري ـ1.

يشار إلى أن شركة إكسون موبيل العالمية تعمل في منطقة امتياز شمال مراقيا كمشغل رئيسي بحصة قدرها 60% إلى جانب شريكتها شركة قطر للطاقة بنسبة 40%، كما تستثمر في منطقتي امتياز مصري والقاهرة أيضًا بغرب المتوسط.

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