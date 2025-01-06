السيسي للمصريين: مصر دولة كبيرة أوي، وأتعامل مع الأمور بنزاهة وأمانة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "حجم الوعي والفهم اللي موجود عند المصريين كبير جدا بيخلوهم فاهمين وشايفين ومستعدين يتعاملوا مع أي أمر جوا مصر أو خارج مصر".

وتابع خلال تهنئة الأقباط: "إحنا كدولة وأنا مسئول عنكم انا كنت بتعامل مع كل الأمور بشرف كبير وبأمانة كبيرة وبنزاهة كبيرة، ولو كان المسئول عنكم انسان مش كويس خافوا على بلدكم، لو ايده متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم ولو ايده واخده فلوس الناس خافوا على بلدكم والحمد لله رب العالمين لا دي موجودة ولا دي موجودة".

وأكمل: "مصر دولة كبيرة أوي".

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطرايرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي يشارك أقباط مصر احتفالات عيد الميلاد المجيد



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد، إذ أرسى الرئيس تقليدا منذ توليه الحكم لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد خلال قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وهو الذهاب لتهنئة الإخوة الأقباط.

قداس عيد الميلاد المجيد

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

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