دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تشغيل البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية في هذه الحالة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشغيل البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية في هذه الحالة - أخبار كلمتك

تشغيل البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية في هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:26 مساءً - تواصل  وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية لأصحابها المعتدين على الأراضي الزراعية، وفقا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم للمعتدين على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وتقوم وزارة التموين بحذف بطاقات المعتدين على الأراضي الزراعية وفقا لكشف بأسماء المعتدين  على الأراضى الزراعية من المحافظات والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية. 

وأكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن عودة تشغيل بطاقات التموينية الموقوفة، بعد حصول صاحب البطاقة على حكم بالبراءة  من المحكمة من تهمة التعدي على الأراضي الزراعية. 

وأضاف المصدر لـ “ كلمتك "، أنه يمكن أيضا  تشغيل  بطاقة التموين الموقوفة، في حالة التصالح وتقنين أوضاع المخالفين. 

وأوضح المصدر، أنه  يحق للمواطن بعد حصوله على حكم بالبراءة من المحكمة أو تقنين وضع المخالف، أن يحصل على خطاب من المحافظة التابع لها بتقنين وضعه، وعدم وجود أي مخالفات عليه،  ثم يقوم بتسليمه لمكتب التموين التابع له  تمهيدا لتشغيل بطاقته وحصوله على الدعم التمويني أو دعم الأسمدة. 

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير 

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية والخبز المدعم لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير الجاري. 

وتقدم وزارة التموين  30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه. 

 كما توفر الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًّا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق