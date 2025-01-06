السيسي: بشوف إن كل ردود أفعال وقلق المصريين مبررة ومشروعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:26 مساءً - السيسي، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل كاتدرائية ميلاد المسيح لتهنئة الأقباط والبابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

السيسي يصافح الأقباط بكاتدرائية ميلاد المسيح

وصافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الأخوة الأقباط عقب وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأهدى الرئيس السيسي، باقة ورود للبابا تواضروس الثاني، من باب التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسسي، مهنئا الأقباط:"كل عام وأنتم طيبين والبابا بخير وسلام وانا عايز أقعد معاكم علطول ولكني لا أريد تعطيل البابا تواضروس، انتوا اخواتنا وحبايبنا واحنا والله بنحبكم"

ولفت:"ان شاء الله عام سعيد وسنة أفضل من السنوات اللي فاتت، وانا بتابع كل الأمور وبشوف كل ردود الأفعال والقلق يمكن، والقلق ممكن يكون مبرر ومشروع، انتوا لازم تعرفوا إني بكلم الدنيا في مصر وخارج مصر من خلالكم".

وتابع:"السنين اللي فاتت كان فيه قلق وظروف صعبة جدا، بس خلوا بالكم جميعا احنا هنا في مصر فيه حاجات كتير بنعملها مش كل الناس تاخد بالها منها، احنا مش ناسيين إن فيه رب، ربنا يحفظنا كلنا، والأمور ممسوكة مش ممسوكة بينا احنا لأ برب البشر ومؤمنين بالله وعارفين كلنا إن ربنا موجود ومحدش يقدر يعمل حاجة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى"

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