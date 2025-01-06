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عاجل | وصول الرئيس السيسي احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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عاجل | وصول الرئيس السيسي احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

عاجل | وصول الرئيس السيسي احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:02 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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