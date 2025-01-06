المترو يعلن موعد غلق مكاتب الاشتراكات بالخط الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:31 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر مترو الخط الثالث ، أنه يتم غلق مكاتب الاشتراكات غدا الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً، مع العودة للتشغيل يوم الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٥.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى

ركاب الخط الأخضر الثالث الكرام، يرجى العلم أن مكاتب الاشتراكات ستغلق يوم الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً. مع العودة للتشغيل يوم الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٥.

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