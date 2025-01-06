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لـ تنمية الوعي لدى الشباب.. ندوات تثقيفية لـ «الدفاع الشعبي» بالجامعات |صور - أخبار كلمتك

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لـ تنمية الوعي لدى الشباب.. ندوات تثقيفية لـ «الدفاع الشعبي» بالجامعات |صور - أخبار كلمتك

لـ تنمية الوعي لدى الشباب.. ندوات تثقيفية لـ «الدفاع الشعبي» بالجامعات |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 05:46 مساءً - نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الندوات التثقيفية بجامعتي بنى سويف والمنيا ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب والطلائع من مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية وإلقاء العديد من المحاضرات واللقاءات التوعوية للارتقاء بالمستوى المعرفي والوعى الوطني لدى مختلف الفئات من أبناء الشعب المصري، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء، وذلك بحضور رؤساء جامعات بنى سويف والمنيا ومحافظ السويس.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصري بحجم التحديات الراهنة وارتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلاً عن دور الدولة المصرية في مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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