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الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

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الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:51 مساءً - احتفلت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور مجموعة من قيادات الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصرالدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفالية، إنه يتم نقل فعاليات الاحتفال على الهواء مباشرة من التلفزيون المصري، وعدد من الفضائيات المصرية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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