بنود لائحة اتحاد الغرف السياحية لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:45 مساءً - أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد، لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بـالمنشآت السياحية المختلفة.



لائحة مكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشأت السياحية

وتضمنت اللائحة عده بنود وهي كالتالي:

- إلزام الشاكي بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى

- تقديم ما يدعم الشكوى من مستندات

- تقديم آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة وبما يضمن تحقيق العدالة

- في حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعمة بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونا مع المخالفين تطبيقا نص المادة ٢٦ من القانون ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.

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