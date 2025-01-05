رئيس مكافحة كورونا: نشهد نشاطا لفيروس HMPV وهذا سبب خطورته (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:45 مساءً - قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: فيروس HMPV موجود منذ عام 2001 وهو يشبه الفيروس المخلوي، وشهد فترة نشاط الفترة الأخيرة وبدأ يكون له مراحل عزل بنسبة تصل الي10% والأعراض عبارة عن التهابات فيروسية في منطقة شرق اسيا وليس في مصر.

سبب الرعب من فيروس HMPV

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"أعراض فيروس HMPV مشابهة كثيرا لأعراض الالتهابات الفيروسية التقليدية مثل الانفلونزا والمخلوي ولكنه يصيب الجهاز التنفسي السفلي وخاصة عند الأطفال، ما يؤدي الي حساسية الصدر وضيق التنفس وهو ما أدى إلي حالة الهلع الحالية، حيث تتطلب أعراضه رعاية طبية وصحية أكثر دقة وعناية.

وتابع: 95% من الحالات المصابة HMPV لا يشعرن بأي أعراض شديدة، وطرق انتقاله عن طريق الرذاذ أو ملامسة الرذاذ، وبالتالي افرازات الجهاز التنفسي الأساسي في الانتقال وليس التنفس.

وأوضح أن الوقاية تبدأ من المريض ومحافظة المجتمع على الطرق الوقائية مثل المحافظة على المسافة الامنة والابتعاد عن أماكن التدخين والأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، وارتداء الكمامة حال التواجد في المناطق المزدحمة، وغسل اليدين بالمياه الدافئة لـ20ثانية أو الكحول.



وأكمل:"الشخص المصاب مينزلش من بيته ولو نزل يرتدي الكمامة".

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خطورة فيروس HMPV

وأوضح خطورة فيروس HMPV في الأطفال أقل من 5 سنوات وكبار السن فوق الـ65 سنة أو أصحاب الأمراض المناعية وأمراض الصدر، مؤكدًا أن الفيروس ليس له علاج مضاد فيروسات ولكن هناك إجراءات تساعد في التخفيف من الأعراض.

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