«تعليم الجيزة» توجه المعلمين بالالتزام بالدقة في رصد درجات الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 03:31 مساءً - أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة ميدانية لإدارة العمرانية التعليمية، وتفقد خلالها العديد من المدارس للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والعمل على تذليل العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وتفقد وكيل تعليم الجيزة، أعمال الكنترول وتجهيزات امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية بنات.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على أهمية الالتزام بالدقة في رصد الدرجات، لضمان تحقيق العدالة في تقييم الطلاب، مؤكدًا أن الشفافية والنزاهة هما الأساس الراسخ لنجاح المنظومة التعليمية.

واستجاب عطية، لشكاوى أولياء الأمور، وأصدر توجيهات بحل كافة المشكلات المطروحة بشكل عاجل ومباشر، مثنيًا على الدور الحيوي الذي يلعبه أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، كما شدد على أهمية نظافة المدرسة وضرورة إجراء الصيانات البسيطة اللازمة، لضمان توفير بيئة تعليمية تليق بالطلاب وتعزز قدرتهم على تحقيق التفوق.

وفي مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية بنات، تابع سعيد عطية سير الامتحانات في المدرسة، وأشاد بالالتزام والنظام الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل العاملين لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة، مؤكدا أن التفاني في العمل هو حجر الأساس لتحقيق تعليم راقٍ يُرسّخ القيم الوطنية.