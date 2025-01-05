محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمشروع طريق 21 الرئيسي بالصف وأطفيح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:50 مساءً - أكد د المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمشروع رصف وتطوير طريق 21 بمركزي الصف وأطفيح، والذي يمتد على طول 35 كيلومترًا وعرض 20 مترًا.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الطريق يعد شريانًا حيويًا يربط بين العديد من المناطق الحيوية والصناعية بالمحافظة، ويساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، كما شدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية خلال تنفيذ المشروع، والعمل على تذليل أي عقبات قد تعيق سير العمل، وذلك لضمان جودة العمل وسرعة الانتهاء منه.

أهمية المشروع

يربط بين مركز ومدينة الصف ومركز بمدينة أطفيح.

يخدم حركة الاستثمار بمروره على العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية.

يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.



ووجه محافظ الجيزة بمتابعة دورية من رؤساء المراكز والجهات المنفذة للمشروع، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان جودة العمل.



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