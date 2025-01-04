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غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

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غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:50 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة  على مناطق متفرقة من  السواحل الشمالية والوجه البحرى، يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، يومى الأحد والاثنين المقبلين.

وحذرت من سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على مناطق من مطروح تمتد مساء على  مناطق من ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة وقد تتشكل السيول على بعض المناطق من مطروح

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء  وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون  خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:11

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.


ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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