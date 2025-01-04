جامعة الأزهر تشدد على منع استخدام المحمول والالتزام بالزي اللائق خلال الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:50 مساءً - تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أعمال الامتحانات بكليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الامتحانات بفرع جامعة الأزهر بالزقازيق

حيث تفقد لجان الامتحانات بكليات: أصول الدين، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية بنات بالزقازيق، وحرص على الاطمئنان على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ضوابط امتحانات كليات جامعة الأزهر

وخلال الجولة التفقدية طالب نائب رئيس جامعة الأزهر بضرورة الالتزام بضوابط الامتحان، وشدد على عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان، كما طالب الطلاب بالالتزام بالزي اللائق بأبناء الأزهر الشريف.

مطالبًا عمداء الكليات بعدم إجراء أي أعمال للصيانة في أثناء إجراء الامتحانات لتوفير الهدوء للطلاب.

وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات عقد اجتماعًا مصغرًا بعمداء كليات فرع بالزقازيق أكد فيه على أهمية الحرص على التعاون المشترك بين عمداء الفرع، والعمل المشترك لرفعة شأن الأزهر الشريف وجامعته؛ لأن الجميع يعمل تحت مظلة مؤسسة واحدة.

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