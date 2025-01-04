نائب رئيس هيئة قصور الثقافة: تطبيق «توت» سيكون منصة شاملة للطفل المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:36 مساءً - أعلن محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن إطلاق تطبيق «توت»، الذي أطلقته قصور الثقافة للأطفال خلال فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري الذي تقيمه قصور الثقافة على مسرح السامر.

وأكد ناصف أن هذا التطبيق سيكون منصة شاملة للطفل المصري، حيث يتيح للقراء الصغار الوصول إلى إصدارات وزارة الثقافة، التي تشمل كتب الأطفال والمجلات الثقافية الصادرة عن قصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة للكتاب.

وأوضح أن التطبيق يضم حاليا حوالي 50 إصدارا من مجلة «قطر الندى»، وهي إحدى المجلات الرائدة في ثقافة الطفل المصري، ومن المخطط أن يصل العدد إلى 100 إصدار خلال الفترة القادمة.

وأشار ناصف الى ان تطبيق توت، له مزايا ومسابقات تحفيزية للأطفال مؤكدا ان التطبيق مجاني بالكامل، ويمثل بيئة آمنة للأطفال بمختلف المراحل العمرية، من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.

وأضاف أن التطبيق يوفر لهم موادا ثقافية وتعليمية ممتعة، كما يقدم التطبيق مسابقات تحفيزية، تتنوع بين تلخيص الكتب والرسم الإبداعي، مع جوائز مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع الأطفال على التفاعل مع المحتوى بطريقة إيجابية ومبتكرة.

ولفت الى أنه سيكون خلال التطبيق جميع الكتب والإصدارات المختلفة التي تصدر عن وزارة الثقافة بمختلف فروعها وخلال المرحلة المقبلة سيتم التعاقد مع دور النشر الخاصة خلال الفترة المقبلة مع حفظ حقوق الملكية الفكرية