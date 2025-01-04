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محمد ناصف: تكريم الكاتب عبد الرحمن نور الدين شرف كبير للصالون الثقافي للطفل - أخبار كلمتك

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محمد ناصف: تكريم الكاتب عبد الرحمن نور الدين شرف كبير للصالون الثقافي للطفل - أخبار كلمتك

محمد ناصف: تكريم الكاتب عبد الرحمن نور الدين شرف كبير للصالون الثقافي للطفل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:36 مساءً - بدأت منذ قليل فعاليات الصالون الثقافي الثالث للأطفال، للإعلان عن تفاصيل أول تطبيق إلكتروني للأطفال يحمل عنوان «توت» بمسرح السامر بالعجوزة، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وقال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس هيئة العامة لقصور الثقافة، خلال مؤتمر صحفي، إن الكاتب عبد الرحمن نور الدين، يعد واحدًا من كبار كُتَّابنا، كما أنه اسم وقامة كبيرة في عالم الطفل سواء في الرسم أو الكتابة، يتشرف بها الصالون الثقافي بتكريمها، مشيرًا إلى أن الصالون الثقافي سيقوم بتكريم عدد من القيادات في الفن والثقافة، مع كل دورة تقام.

ونقل ناصف، تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، للحاضرين بمناسبة بدء فعاليات الصالون الثقافي للطفل في دورته الثالثة، وإطلاق مؤتمر توت، التطبيق الذي يهتم بنشر كتب ومجلات الأطفال في وزارة الثقافة.

وأشار إلى أن تطبيق توت يعد أول فعالية حقيقة، يحتوي على إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية المخصصة للأطفال من كتب ومجلات بالإضافة إلى كتب قطاعات الوزارة وبعض دور النشر الخاصة.

وحضر المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، الساعة السادسة مساء اليوم، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والمخرج محمد صابر، مدير عام المواهب بالهيئة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وقيادات من قطاعات الهيئة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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