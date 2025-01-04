انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل تطبيق «توت» لكتب ومجلات الأطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:01 مساءً - عقدت الهيئة العام لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت الساعة السادسة مساء، للإعلان عن تفاصيل أول تطبيق إلكتروني لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة والذي يحمل عنوان «توت».

وانطلق المؤتمر الصحفي، تزامنًا مع فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري في دورته الثالثة، بمسرح السامر بالعجوزة، «دورة الفنان عبد الرحمن نور الدين».

ويتضمن البرنامج ورشا فنية تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة منها: ورشة تصميمات فنية بمناسبة العام الجديد، كروت تهنئة بورق الكروشيه، تصميم مجسمات بالكرتون والفويل، تصميمات باستخدام الكانسون الملون، ورشة زخرفة، بالإضافة إلى ورشة، بمشاركة الفنان محسن عبد الحفيظ.

كما يشهد الصالون عروضا فنية، يشارك بها فريق كورال أطفال بورسعيد بقيادة المايسترو محمد نصر، كما يشارك المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، بعروض لفرقة بنات وبس، وفقرة الساحر المميزة.