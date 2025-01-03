تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025 - أخبار كلمتك

تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مصدر مقرب من عمر مرموش يكشف حقيقة انتقاله إلى مانشستر سيتي «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مصدر مقرب من عمر مرموش يكشف حقيقة انتقاله إلى مانشستر سيتي «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني ينعي الشاعرة عبير الرزاز ويطلب الدعاء «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني ينعي الشاعرة عبير الرزاز ويطلب الدعاء «صورة» - أخبار كلمتك

إصلاح الأعطال التقنية في أنظمة المطارات الألمانية وعودة الحركة لطبيعتها - أخبار كلمتك

إصلاح الأعطال التقنية في أنظمة المطارات الألمانية وعودة الحركة لطبيعتها - أخبار كلمتك

حماس: الجولة الجديدة من المفاوضات تركز على التوصل إلى وقف دائم للحرب في غزة - أخبار كلمتك

حماس: الجولة الجديدة من المفاوضات تركز على التوصل إلى وقف دائم للحرب في غزة - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

محامي صالح يتحدث قضية تفجير جامع الرئاسة. - أخبار كلمتك

محامي صالح يتحدث قضية تفجير جامع الرئاسة. - أخبار كلمتك

نورا سمير حكما لمباراة إثيوبيا وزامبيا في تصفيات كأس العالم تحت 17 عاما - أخبار كلمتك

نورا سمير حكما لمباراة إثيوبيا وزامبيا في تصفيات كأس العالم تحت 17 عاما - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية تحصل على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي بمحطة الضبعة - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية تحصل على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي بمحطة الضبعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تحمل ابنها يوميا إلى الجامعة.. شيخ الأزهر يوجه برعاية الأم الملهمة زينب الشربيني وتوفير الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحمل ابنها يوميا إلى الجامعة.. شيخ الأزهر يوجه برعاية الأم الملهمة زينب الشربيني وتوفير الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

تحمل ابنها يوميا إلى الجامعة.. شيخ الأزهر يوجه برعاية الأم الملهمة زينب الشربيني وتوفير الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:00 مساءً - وجَّه الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسئولين في الأزهر وبيت الزكاة والصدقات، بسرعة التكفل وتلبية كل احتياجات السيدة زينب الشربيني، التي اعتادت على حمل ابنها «عبد المنعم» الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، لأداء امتحاناته منذ مرحلة رياض الأطفال، وحتى المرحلة الجامعية من منزلها إلى مقر دراسته بالكلية، حرصًا منها على استكمال دراسته وإجادة القراءة والكتابة، رغم ما يُعانيه من مرض 'الجسم الزجاجي' الذي لا يمكنه من التحرك تمامًا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لهذه الأم المثالية بحق، التي ضربت أروع الأمثلة في التمسك بالأمل في الله، وتضحيتها في سبيل الاهتمام بابنها وتعليمه، رغم المحنة الشديدة التي ألمت بهم، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيها خير الجزاء على ما قدَّمته، وأن يجعل كل خطوة خطتها في خدمة ابنها شفيعة لها يوم القيامة.

كما وجه شيخ الأزهر بتوفير وسيلة تُمكن السيدة زينب من نقل ابنها «عبد المنعم» والتحرك به في سهولة ويسر، وإجراء كافة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة له، وتحديد موعد مع السيدة 'زينب الشربيني' في مكتبه بمشيخة الأزهر، تعبيرًا عن تقديره الكبير لما قامت به من تضحيات تجاه ولدها، من أجل حصوله على تعليم جيد، رغم تلك الظروف الصحية الصعبة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

إطلاق اسم السفير شكري فؤاد على الدفعة 57 من الملحقين الجدد بمعهد الدراسات الدبلوماسية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق