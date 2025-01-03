إطلاق عشر قوافل دعوية كبرى من الأوقاف في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:14 مساءً - أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ٣ من يناير ٢٠٢٥م عشر قوافل دعوية، في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

تسيير عشر قوافل دعوية كبرى في عشر محافظات



وأشار العلماء المشاركون في القوافل إلى أن الله –سبحانه- كريمٌ، منعمٌ، برٌ، لطيفٌ، لا يزداد على كثرة الحوائج إلا جودًا وسخاءً وإكرامًا! فكم من بلية كشفها، وكم من دعوة أجابها، وكم من سجدة قبلها، وكم من كربة فرجها، وكم من مسكين أعطاه، وكم من فقير أغناه، وكم من يتيم آواه، وكم من مريض شفاه، داعين إلى التفاؤل والأمل، مسترشدين بحديث سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي؛ فَلْيَظُنَّ بِي عَبْدِي مَا يَشَاءُ".



وأكد العلماء من خلال دعوتهم أن الأمل شمس الحياة، به سكينة القلب وطمأنينة الروح، وراحة الفؤاد، داعين إلى التقرب إلى الله بالأمل والتفاؤل وحسن الظن، والسجود للرب العلي، والثناء عليه بصفات الجمال والجلال، وبث الآمال والطموحات بين يديه –سبحانه-، وأن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مضيفين:

انطلق من صلاتك لتحيي الأمل في نفوس الناس جابرا خواطرهم بكلمة طيبة، وابتسامة حانية، ورحمة بالصغير، ومسحة على رأس يتيم، ودعوة لمريض، ورقة لمصاب، ولطف بمحزون؛ ليسري الأمل في تلك النفوس كما يسري الماء في الورد. من هنا تصنع الحضارة، ويبنى الإنسان.

خريطة القوافل الدعوية من وزارة الأوقاف



وجاءت قوافل الأوقاف بالمحافظات على النحو التالي:

١- مديرية أوقاف الجيزة (دهشور - حدائق أكتوبر)

٢- مديرية أوقاف المنيا (منشأة زعفرانة - أبو قرقاص)

٣- مديرية أوقاف الدقهلية (المنصورة)

٤- مديرية أوقاف بني سويف (اهناسيا - قرية النويرة)

٥- مديرية أوقاف أسيوط (البداري)

٦- مديرية أوقاف دمياط (كفر سعد)

٧- مديرية أوقاف كفر الشيخ (دقلت)

٨- مديرية أوقاف الفيوم (الشواشنة)

٩- مديرية أوقاف الإسماعيلية (فايد)

١٠- مديرية أوقاف الشرقية (الحسينية)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.