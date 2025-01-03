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كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟.. شعبة الاتصالات تكشف التفاصيل «فيديو» - أخبار كلمتك

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كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟.. شعبة الاتصالات تكشف التفاصيل «فيديو» - أخبار كلمتك

كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟.. شعبة الاتصالات تكشف التفاصيل «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 07:40 مساءً - أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الرسوم على الهواتف لن تحسب على كل هاتف، لافتا إلى أنه في حال كان الشخص يمتلك هاتفين، تُفرض الرسوم على هاتف واحد فقط، بينما يُعتبر الهاتف الثاني من هواتف الاستخدام الشخصي.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير على قناة «صدى البلد»، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت رسومًا على الهواتف المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أخرى مثل تركيا وسوريا اتخذت نفس الخطوة.

وأشار إلى أنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون أكثر من هاتف للاستخدام الشخصي، ولذلك كان من الضروري أن يتم مناقشة هذا القانون بين الغرف التجارية لتجنب التضييق على المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح رمضان أنه يمكن استخدام تطبيق «تليفوني» للتحقق مما إذا كان الهاتف مهرباً أو مستوفياً للشروط المالية والجمركية.

كما أكد أن الغرف التجارية ستتدخل لمراقبة الأسواق، خاصة بعد أن قام العديد من التجار برفع الأسعار، موضحًا أنه ستتم معاقبة أي تاجر يخالف الأسعار الرسمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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