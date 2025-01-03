الإسماعيلي يتقدم 5 مراكز بترتيب الدوري بعد قرار الرابطة بمعاقبة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

الإسماعيلي يتقدم 5 مراكز بترتيب الدوري بعد قرار الرابطة بمعاقبة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

إنبي يفوز على حرس الحدود 0/1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر - أخبار كلمتك

إنبي يفوز على حرس الحدود 0/1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إلي ملعب 5 جويلية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إلي ملعب 5 جويلية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

رغم استقرار أسعاره، النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب سياسات التحفيز بالصين - أخبار كلمتك

رغم استقرار أسعاره، النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب سياسات التحفيز بالصين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاء عامر تعتذرعن حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاء عامر تعتذرعن حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

المفتي يوضح حكم بناء الكنائس.. وحق الزوجة المسيحية على المسلم.. فيديو - أخبار كلمتك

المفتي يوضح حكم بناء الكنائس.. وحق الزوجة المسيحية على المسلم.. فيديو - أخبار كلمتك

كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟.. شعبة الاتصالات تكشف التفاصيل «فيديو» - أخبار كلمتك

كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟.. شعبة الاتصالات تكشف التفاصيل «فيديو» - أخبار كلمتك

«المحامين» تصدر بياناً بشأن مشروع العلاج - أخبار كلمتك

«المحامين» تصدر بياناً بشأن مشروع العلاج - أخبار كلمتك

مأرب تنقذ أبناء عدن - أخبار كلمتك

مأرب تنقذ أبناء عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصر للطيران تواصل احتفالاتها مع المسافرين على طائراتها بالوجبات الخاصة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر للطيران تواصل احتفالاتها مع المسافرين على طائراتها بالوجبات الخاصة - أخبار كلمتك

مصر للطيران تواصل احتفالاتها مع المسافرين على طائراتها بالوجبات الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:39 مساءً - احتفلت مصر للطيران بالعام الجديد مع عملائها بتقديم وجبات فاخرة صُمت بعناية لتثري تجربة السفر وتضفي لمسة من التميز على الرحلة.

وحرصت مصر للطيران على تقديم وجبات خاصة ومشاريب للمسافرين إلى جانب تقديم بعض الهدايا. 

af800398f5.jpg
0ff2ffa11b.jpg
22f84179ac.jpg
54f651cfaf.jpg

شاركت مصر للطيران عملاءها المسافرين على متن الرحلات الدولية من مطار القاهرة الدولى، مظاهر الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

تخفيضات ووزن إضافي.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين في مطار القاهرة وعلى متن الطائرات

ووزع بابا نويل الهدايا علي الأطفال ومشاركتهم الاحتفال بالعام الجديد، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية للمسافرين داخل صالة السفر وفي استراحات مصر للطيران ومنح بعضهم تخفيضات علي تذاكر السفر، ووزن إضافي مجاني، وتعلية درجة السفر إلي درجة رجال الأعمال، وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم.

 

وقامت مصر للطيران بإضفاء جو من البهجة والود من خلال مشاركة المسافرين الألعاب التفاعلية والتي لاقت ترحيب وسعادة من جميع المسافرين الذين احتفلوا بأعياد الكريسماس والعام الجديد مع مصر للطيران، فضلا عن تقديم وجبات علي متن الطائرات تم إعدادها خصيصًا وتزويدها بأشكال خاصة بهذه المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق