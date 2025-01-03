«الصحة»: تكثيف حملات فرق الرعاية العاجلة بالمحافظات للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 06:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة على مستوى المحافظات، لمتابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة والحضانات، وتوافر كافة المستلزمات، حيث تم المرور على 51 مستشفى في 17 محافظة، مع استمرار الحملات المرورية لتغطية جميع مستشفيات الجمهورية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية في جميع المستشفيات على مستوى المحافظات، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات، والتأكيد على المديريات والجهات التابعه لها، إلى زيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والاقسام الحرجة بالعمل على مدار 24 ساعة، بجانب تفعيل أرقام الطوارئ 137، و 16474 لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتوجيه الحالات لأماكن الخدمات التخصصية الطارئة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة، إضافة إلى ربط جميع الجهات المعنية بخطة التامين الطبي لعيد الميلاد المجيد، بغرفة التحكم الرئيسية في الوزارة لتسهيل متابعة جميع الجهات المعنية في وقت واحد ومتابعة الأحداث لحظياً في حالة حدوث أي طارئ.

وأضاف المتحدث أنه تم مراجعه توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمخازن الأزمات والكوارث في جميع المحافظات، بجانب تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الألي (137) على مدار الساعة، لسرعة التعامل وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، ومراجعة مخزون الأكسجين وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى رفع درجة الاستعداد بالإدارة، وغرفة الرعايات المركزية على مدار 24 ساعة، لتلقي المكالمات عن طريق الخط الساخن للطوارئ 137 بجانب استقبال الاستشارات الطبية لحالات السموم من خلاله، واستقبال الاستشارات الخاصة بالجلطات القلبية لمبادرة «كل ثانية حياة» من خلال 16474، وسرعة التنسيق لتسكين الحالات المسجلة على مشروع «رعايات مصر» والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، والربط إلكترونيا، لسرعة التعامل ونقل المرضى لتلقي الخدمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.

ونوه رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، برفع درجة الاستعداد لفرق الانتشار السريع على مستوى المحافظات والتنسيق مع مركز التحكم الرئيسي في حالة حدوث أي طارئ، بجانب الحملات المرورية من فرق الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة العمل باقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لتأمين المواطنين في الأعياد والتجمعات.