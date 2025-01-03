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قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

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قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:05 مساءً - تستعد  الهيئة القومية للسكك الحديد، لـ إجازة نصف العام الدراسي وما تشهده من زيادة في أعداد الرحلات والركاب وذلك بتشغيل قطارات إضافية  لخدمة المواطنين.

قررت هيئة السكة الحديد بمناسبة إجازة نصف العام تشغيل قطارات إضافية على خط القاهرة السد العالى ما بين القاهرة والأقصر وأسوان والعكس وذلك للمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية لمدينتى الأقصر وأسوان والعكس.

القطارات الإضافية 

ـ اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٢ سيتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى الأقصر حتى
يوم ۲۰٢٥/٢/٢٠ يقوم من القاهرة الساعة ۲۰,۱٥ يصل الأقصر الساعة ٥,١٠ كالجدول المرفق.

ـ واعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤١ من الأقصر إلى القاهرة حتى
يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من الاقصر الساعة ٨,٣٠ يصل القاهرة الساعة ١٧,٢٥ كالجدول المرفق.

ـ اعتبارا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٢ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۸ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢٠ يقوم من القاهرة الساعة ٢٢,٤٠ يصل أسوان الساعة ۱۱٫٥٠ كالجدول المرفق.

ـ اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۷ ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٦,٥٠ كالجدول المرفق.

ـ اعتبارًا من ليلة ٢٣/٢٢ يناير ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار ١٩٤٠ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ٢١/٢٠ فبراير ٢٠٢٥ يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱۲,۳۰ كالجدول المرفق.

ـ اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۹ ثالثة مكيفة من أسوان الى القاهرة حق يوم ٢٠٢٥/٢/٢٢ يقوم من أسوان الساعة ٢١,٣٠ يصل القاهرة الساعة ۱۰,٢٥  قطار ١٩٤٠ كالجدول المرفق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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