صرف مرتبات محور تعز - أخبار كلمتك

صرف مرتبات محور تعز - أخبار كلمتك

مؤلف فهد البطل يحاول ضم شريف الدسوقي لأبطال العمل - أخبار كلمتك

مؤلف فهد البطل يحاول ضم شريف الدسوقي لأبطال العمل - أخبار كلمتك

أول تعليق من مي فاروق بعد احتفالها بزواجها من محمد العمروسي - أخبار كلمتك

أول تعليق من مي فاروق بعد احتفالها بزواجها من محمد العمروسي - أخبار كلمتك

قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الـ11 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الـ11 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

عائشة جباري تكشف تفاصيل هامة حول حملة التشهير الأخيرة ضد مطعم خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

عائشة جباري تكشف تفاصيل هامة حول حملة التشهير الأخيرة ضد مطعم خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية - أخبار كلمتك

الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية - أخبار كلمتك

عطل تقني يضرب كل مطارات ألمانيا - أخبار كلمتك

عطل تقني يضرب كل مطارات ألمانيا - أخبار كلمتك

زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

الزراعة في أسبوع، استنباط 8 أصناف تقاوي جديدة وتنظيم دورات تدريبيبة وتوعية للمزارعين واجتماعات لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

الزراعة في أسبوع، استنباط 8 أصناف تقاوي جديدة وتنظيم دورات تدريبيبة وتوعية للمزارعين واجتماعات لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بطاقة 600 ألف راكب يوميًا، تفاصيل مشروع مونوريل غرب النيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بطاقة 600 ألف راكب يوميًا، تفاصيل مشروع مونوريل غرب النيل - أخبار كلمتك

بطاقة 600 ألف راكب يوميًا، تفاصيل مشروع مونوريل غرب النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:30 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا عن مونوريل غرب النيل والذى  يمتد من  محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا.

 ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

4da38765a6.jpg
7046514596.jpg
8552efef81.jpg
967353e662.jpg
9444a4a324.jpg
8a700b1363.jpg

المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير. ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

كامل الوزير يلتقي العاملين بالمجلس الوطني للاعتماد.. ويترأس لجنة الوظائف القيادية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق