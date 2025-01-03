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استعدادات كهرباء الإسكندرية للتعامل مع الأمطار بموسم الشتاء - أخبار كلمتك

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استعدادات كهرباء الإسكندرية للتعامل مع الأمطار بموسم الشتاء - أخبار كلمتك

استعدادات كهرباء الإسكندرية للتعامل مع الأمطار بموسم الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:10 مساءً - أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء استعداداتها لمجابهة فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار.

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استعدادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لموسم الأمطار

وأعلنت الشركة توفير وحدات ديزل بقدرات مختلفة وعدد من السيارات المجهزة بمعدات الطوارئ والأطقم الفنية حال انقطاع التيار الكهربائي وسيارات تحديد الأعطال والأوناش وضواغط الهواء وكذلك تأمين وتوفير الاحتياجات اللازمة حال اي طارئ للمنشآت الهامة مثل المستشفيات ومحطات الصرف الصحي ومحطات المياه.

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خدمات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

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وأوضحت الشركة أن معدات الطوارئ تتضمن عربات مجهزة ومتنقلة تقدم خدمات عديدة للتتعامل مع أي مشكلات تخص قطاع الكهرباء فضلا عن التعامل مع طلبات المواطنين ذات الصلة بتركيب العدادات الكهربائية أو سداد الفواتير وغيرها من الخدمات .

يأتي ذلك في إطار حرص شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على حرص الشركة المستمر في تطوير معدات وسيارات الشركة المختلفة وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية في حل أي طارئ يواجه المحافظة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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