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الصحة: تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة لتأمين احتفالات عيد الميلاد - أخبار كلمتك

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الصحة: تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة لتأمين احتفالات عيد الميلاد - أخبار كلمتك

الصحة: تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة لتأمين احتفالات عيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:10 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة على مستوى المحافظات؛ لمتابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة والحضانات، وتوافر كافة المستلزمات، حيث تم المرور على 51 مستشفى في 17 محافظة، مع استمرار الحملات المرورية لتغطية جميع مستشفيات الجمهورية.

رفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية في جميع المستشفيات

 

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية في جميع المستشفيات على مستوى المحافظات، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات، والتأكيد على المديريات والجهات التابعة لها، إلى زيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والأقسام الحرجة بالعمل على مدار 24 ساعة، بجانب تفعيل أرقام الطوارئ 137، و16474 لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتوجيه الحالات لأماكن الخدمات التخصصية الطارئة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة، بالإضافة إلى ربط جميع الجهات المعنية بخطة التامين الطبي لعيد الميلاد المجيد، بغرفة التحكم الرئيسية في وزارة الصحة والسكان، لتسهيل متابعة جميع الجهات المعنية في وقت واحد ومتابعة الأحداث لحظيًا في حالة حدوث أي طارئ.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مراجعه توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمخازن الأزمات والكوارث في جميع المحافظات، بجانب تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الألي (137) على مدار الساعة، لسرعة التعامل وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، بالإضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى رفع درجة الاستعداد بالإدارة، وغرفة الرعايات المركزية على مدار 24 ساعة، لتلقي المكالمات عن طريق الخط الساخن للطوارئ 137 بجانب استقبال الاستشارات الطبية لحالات السموم من خلاله، واستقبال الاستشارات الخاصة بالجلطات القلبية لمبادرة «كل ثانية حياة» من خلال 16474، وسرعة التنسيق لتسكين الحالات المسجلة على مشروع «رعايات مصر» والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، والربط إلكترونيا، لسرعة التعامل ونقل المرضى لتلقي الخدمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.

ونوه رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى رفع درجة الاستعداد لفرق الانتشار السريع على مستوى المحافظات والتنسيق مع مركز التحكم الرئيسي في حالة حدوث أي طارئ، بجانب الحملات المرورية من فرق الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتأمين المواطنين في الأعياد والتجمعات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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