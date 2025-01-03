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«نقيب الفلاحين» يكشف أسباب جنون أسعار الليمون - أخبار كلمتك

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«نقيب الفلاحين» يكشف أسباب جنون أسعار الليمون - أخبار كلمتك

«نقيب الفلاحين» يكشف أسباب جنون أسعار الليمون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 05:06 مساءً - قال حسين عبد الرحمن، أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن أسعار الليمون ارتفعت ارتفاعا كبيرا حتى وصل سعر الليمونة الواحدة 3 جنيهات، لافتًا إلى أن قلة المعروض من الليمون مع كثرة الطلب هو السبب الأساسي في جنون أسعاره.

وأضاف عبد الرحمن أن أسعار الليمون قد ترتفع لأكثر من ذلك الأيام القادمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وانخفاض حرارة الجو مما يزيد الطلب على استهلاك الليمون مع زيادة الطلب عليه لاستخدامه في التخليل.

وأشار عبد الرحمن إلى أن مساحات زراعة الليمون في مصر لا تزيد عن 40 ألف فدان، وأن الانتاج حاليًا ضعيف ولن يزيد الإنتاج قبل 3 شهور من الآن.

وناشد أبوصدام وزارة الزراعة بالاهتمام بمزارعي الليمون وزيادة التوعية بالأصناف الجديدة ذات الانتاجية العالية وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتحفيزهم على الاستمرار في زراعته، مع تخصيص مساحات لزراعة الليمون في الأراضي الجديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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