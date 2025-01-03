«نقيب الفلاحين» يكشف أسباب جنون أسعار الليمون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 05:06 مساءً - قال حسين عبد الرحمن، أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن أسعار الليمون ارتفعت ارتفاعا كبيرا حتى وصل سعر الليمونة الواحدة 3 جنيهات، لافتًا إلى أن قلة المعروض من الليمون مع كثرة الطلب هو السبب الأساسي في جنون أسعاره.

وأضاف عبد الرحمن أن أسعار الليمون قد ترتفع لأكثر من ذلك الأيام القادمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وانخفاض حرارة الجو مما يزيد الطلب على استهلاك الليمون مع زيادة الطلب عليه لاستخدامه في التخليل.

وأشار عبد الرحمن إلى أن مساحات زراعة الليمون في مصر لا تزيد عن 40 ألف فدان، وأن الانتاج حاليًا ضعيف ولن يزيد الإنتاج قبل 3 شهور من الآن.

وناشد أبوصدام وزارة الزراعة بالاهتمام بمزارعي الليمون وزيادة التوعية بالأصناف الجديدة ذات الانتاجية العالية وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتحفيزهم على الاستمرار في زراعته، مع تخصيص مساحات لزراعة الليمون في الأراضي الجديدة.