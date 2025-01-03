البابا تواضروس الثاني يستقبل الدكتور خالد العناني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 05:06 مساءً - استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم /الجمعة/، الدكتور خالد العناني، المرشح لرئاسة منظمة اليونسكو، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم - في تصريح اليوم - إن الدكتور خالد العنانى قدم خلال اللقاء، شرحًا مفصلاً لبرنامجه الانتخابي، مؤكدًا الدعم الكامل من الدولة المصرية لترشحه. كما طلب بركة وصلوات قداسة البابا في هذه المهمة.

من جانبه، أكد البابا تواضروس، دعمه الكامل للدكتور العناني، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يعاني من نقص في المحبة، وهو ما يعود جزئيًا إلى تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي حدّت من التفاعل الإنساني المباشر.

وشدد البابا تواضروس، على أهمية غرس قيم المحبة في نفوس النشء منذ الصغر، من خلال محبة الله، ومحبة الوطن، ومحبة الإنسان، ومحبة الطبيعة، ومحبة السماء.

وفي ختام اللقاء، عبر البابا تواضروس الثاني عن تمنياته للدكتور العناني بالتوفيق والنجاح في مهمته، معربًا عن ثقته في أنه سيرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أساقفة من المجمع المقدس والأباء الكهنة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء وممثلي الأزهر الشريف والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين.