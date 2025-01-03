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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:46 مساءً - زار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم، الجمعة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي - خلال الزيارة - عن سعادته بلقاء قداسة البابا، قائلاً "نعتز بزيارة قداستكم التي تحمل دائمًا معاني المحبة الحقيقية".

وأضاف "علاقتنا تعكس محبتنا من القلب، ونؤكد أن قداستكم تمثل رمزًا كبيرًا للمحبة بين المصريين والمنطقة بأسرها، لقد استطعتم أن تجمعوا المصريين جميعًا على محبتكم، مما يعكس حكمتكم ورؤيتكم في تعزيز وحدة الوطن ونشر المحبة بين الجميع".

من جانبه، رحب البابا تواضروس الثاني بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية.

وقال البابا تواضروس، "نصلي أن تكون سنة 2025 سنة الشبع والبركة، ونتفاءل خيرًا رغم ما يشهده العالم من صراعات، لأننا نؤمن بأن الله ضابط الكل".

وأضاف "صحيح أن الشر يحاول نزع الإنسانية من قلوب البشر وينشر الخطية، لكن علينا كخدام للمسيح مسؤولية كبيرة لمواجهة هذا الشر بالمحبة والتوعية، وأن لقاؤنا اليوم يعكس تلك المحبة الحقيقية التي تجعل حياتنا أكثر فرحًا، لأن الإنسان بلا أمل بلا حياة، والميلاد هو رسالة أمل وحياة".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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