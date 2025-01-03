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محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح «سوق اليوم الواحد» بامبابة وتوافد المواطنين عليه - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح «سوق اليوم الواحد» بامبابة وتوافد المواطنين عليه - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح «سوق اليوم الواحد» بامبابة وتوافد المواطنين عليه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:26 مساءً - أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، انتظام العمل داخل "سوق اليوم الواحد" بشارع الصوامع بحي إمبابة، اليوم، الجمعة، وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركات المشاركة، لاستقبال المواطنين.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم- إلى أن السوق يشهد توافدا من مواطني أحياء إمبابة، والوراق، والمنيرة الغربية، كل أسبوع وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم "أسواق اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة نظراً لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بتقديم أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد "سوق اليوم الواحد" أسبوعياً للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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