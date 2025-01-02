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شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

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شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:35 مساءً - أعلنت الشركة القابضة لمصـر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية لشغل بعض الوظائف بنظام عقد عمل( 11 شهرًا) بالشروط الآتية:-

الوظائف والشروط والأعداد المطلوبة 

أولًا: وظيفتي أخصائي طباخ عدد (٥٣) فرد أخصائي حلواني عدد (۱) فرد.

الحصول على مؤهل عال مناسب يفضل سياحة وفنادق).

خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يكون ملما بنظام الـ HACCP.

الإلمام بمسئوليات وواجبات الوظيفة.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

ثانيا: وظيفة فني جزار عدد (٥) أفراد.

الحصول على مؤهل متوسط / أو فوق متوسط مناسب.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

الإلمام بمسئوليات وواجبات الوظيفة.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط عامة:-

 يقتصر التقديم على الذكور فقط.

لا يزيد من المتقدم عن (۳۸) عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات. 

 أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.

قبول العمل بنظام النوبات.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

استيفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

 الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب. 

 يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة. 

على أن يتم تقديم صور المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:-

- المؤهل الدراسي..

البطاقة الرقم القومي) سارية

شهادة الميلاد مميكنة حديثة).

عدد (۲) صورة شخصية

شهادة الخبرة كما هو موضح بعاليه.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

- دمغة بقيمة (١٠٥) قرشا + طابع الشهيد.

 توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد (عند الإستدعاء لتقديم المستندات).

 لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه. 

 اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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