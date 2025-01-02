«مصطفى بكري»: حكومة الجولاني تبدأ خطة ممنهجة لطمس هوية الشعب السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:56 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أبو محمد الجولاني كفر الطائفة العلوية وطالب بفرض الجزية على المسيحين في سوريا، لافتاً إلى أن الجولاني غير المناهج الدراسية في سوريا ليغير أفكار الطلاب لصالح جماعته.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن، حكومة الجولاني بدأت خطة ممنهجة لطمس هوية الشعب السوري، موضحاً أن أبو محمد الجولاني أصدر قرارات بحذف النشيد الوطني السوري.

وأوضح أن الشعب السوري سيرى الأمرين من هذه الجماعة، مشيراً إلى أن هذه الجماعة لن تستمر كثيراً في سوريا، لأن الشعب السوري شعب قومي وطني مناضل.