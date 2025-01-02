مطار شرم الشيخ الدولي يحتفل بالعام الجديد مع الركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:36 مساءً - أقام مطار شرم الشيخ الدولي، احتفالاً خاصًا شارك فيه الركاب القادمون والمغادرون من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة استقبال العام الجديد تحت شعار "عام سعيد لكل العالم"، حيث تزينت صالات المطار بزينة العام الجديد والأضواء المبهجة مما أضفى طابعًا احتفاليًا استثنائيًا.

ووزعت إدارة المطار عددًا من الهدايا التذكارية على الركاب عن طريق شخصية سانتا كلوز، الذي تجول بين الركاب لالتقاط الصور التذكارية معهم ونشر البهجة.

وتضمنت الهدايا المقدمة للركاب، منتجات محلية وشعارات تعكس الطابع الثقافي المصري إضافة إلى تقديم العروض الموسيقية التقليدية وأغاني العام الجديد لإضفاء أجواء من البهجة والتفاؤل.

تأتي هذه الفعالية في إطار الترحاب بالسياح وزائري المطار خاصة وأن مدينة شرم الشيخ تعد واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم، كما أعرب الركاب عن سعادتهم بهذه اللفتة الجميلة من قبل إدارة المطار.