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الآثار: مليار و406 ملايين جنيهًا لتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية - أخبار كلمتك

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الآثار: مليار و406 ملايين جنيهًا لتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية - أخبار كلمتك

الآثار: مليار و406 ملايين جنيهًا لتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:10 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن انخفاض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى صفر تقريبًا خلال العام المالي 2024 -2023، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الإستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظًا عليها.

جهود تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية

وأوضحت الوزارة، أن حجم الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي 2023/2022 وصل إلي مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ العام المالي الحالي 2024/2023، مليار وأربعمائة وستة مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالي الماضي.


وأشارت الوزارة إلي أنه تم منح تخفيض بنسبة 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بكل من محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2024.

خصومات إقامة المناسبات الاجتماعية بالمواقع الأثرية

وأوضحت الوزارة أنه تم منح العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50% على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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