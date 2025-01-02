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بـ600 جنيه للمصريين، فتح باب التسجيل لدورة اللغة الإسبانية بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

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بـ600 جنيه للمصريين، فتح باب التسجيل لدورة اللغة الإسبانية بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

بـ600 جنيه للمصريين، فتح باب التسجيل لدورة اللغة الإسبانية بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:10 مساءً - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في دورة اللغة الإسبانية (المستوى الأول)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

فتح باب التسجيل لدورة اللغة الأسبانية - المستوى الأول

تتكون الدورة من 8 مستويات متكاملة، حيث يستغرق كل مستوى 24 ساعة تدريبية، ويحصل المتدربون في نهاية كل مستوى على شهادة معتمدة تُؤكد اجتيازهم المستوى المطلوب.

 تعلم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة حلوان

ويُهيب المركز بجميع الراغبين في تعلم اللغة الإسبانية الإسراع بالتسجيل بمقر كلية الآداب بالدور الأرضي، حيث تبلغ التكلفة 600 جنيه للطالب المصرى مع صورة البطاقة الشخصية، و150 دولارًا للطلاب الوافدين مع صورة جواز السفر.

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الاستفسار التواصل مع إدارة المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك للحصول على مزيد من المعلومات:
 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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