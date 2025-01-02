التعليم: إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة للصفوف الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الأولى «الصفين الأول والثاني الابتدائي» نهاية العام الدراسي الحالي 2024-2025.

إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الأولى

وأوضحت وزارة التعليم، عقب الانتهاء من إجراء الاختبار المسحي، يتم تحليل النتائج وتقدير مدى فاعلية البرامج والإجراءات التي تم تطبيقها على الطلاب من بداية العام الدراسي الحالي.

الطلاب المتعثرين في قراءة اللغة العربية

وأشارت الوزارة، أن ذلك يأتي بناءً على التوصيات التي قامت بها الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، للانتهاء من مراجعة أداة الفحص للتعرف على الطلاب المتعثرين في قراءة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي.

تطوير المناهج بإعداد المواد العلاجية

وتقوم الإدارة المركزية لتطوير المناهج بإعداد المواد العلاجية التي يتم تدريب المعلمين عليها ليقوموا بتقديمها للطلاب بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

التقييمات المبدئية للفصل الدراسي الأول

والجدير بالذكر، أن طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، يواصلون أداء التقييمات المبدئية للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي، حتى يوم الأحد 5 يناير، وفق المواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

اختبارات نهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي

ومن المقرر أن تُعقد اختبارات نهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول، بداية من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر الامتحانات النهائية للطلاب حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.