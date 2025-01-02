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التعليم: إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة للصفوف الأولى - أخبار كلمتك

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التعليم: إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة للصفوف الأولى - أخبار كلمتك

التعليم: إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة للصفوف الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الأولى «الصفين الأول والثاني الابتدائي» نهاية العام الدراسي الحالي 2024-2025.

إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الأولى

وأوضحت وزارة التعليم، عقب الانتهاء من إجراء الاختبار المسحي، يتم تحليل النتائج وتقدير مدى فاعلية البرامج والإجراءات التي تم تطبيقها على الطلاب من بداية العام الدراسي الحالي.

اختبار مسحي للقراءة والكتابة لطلاب المرحلة الأولى

الطلاب المتعثرين في قراءة اللغة العربية

وأشارت الوزارة، أن ذلك يأتي بناءً على التوصيات التي قامت بها الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، للانتهاء من مراجعة أداة الفحص للتعرف على الطلاب المتعثرين في قراءة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي.

تطوير المناهج بإعداد المواد العلاجية

وتقوم الإدارة المركزية لتطوير المناهج بإعداد المواد العلاجية التي يتم تدريب المعلمين عليها ليقوموا بتقديمها للطلاب بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

امتحانات
اختبار مسحي للقراءة والكتابة لطلاب المرحلة الأولى

التقييمات المبدئية للفصل الدراسي الأول

والجدير بالذكر، أن طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، يواصلون أداء التقييمات المبدئية للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي، حتى يوم الأحد 5 يناير، وفق المواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

اختبارات نهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي

ومن المقرر أن تُعقد اختبارات نهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول، بداية من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر الامتحانات النهائية للطلاب حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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