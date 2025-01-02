موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - استعلام تكافل وكرامة.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 لـ 5.2 مليون أسرة ممن هم الأكثر احتياجاً في الدولة.

معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 لـ المواطنين في الدولة يوم 15 يناير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير الجاري.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2025

وتوجد أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 كالآتي: الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

طرق التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

وفي ذات السياق، يتمكن المواطنون من الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 من خلال زيارة أقرب وحدة اجتماعية لمنطقة المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.

وملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة، في حال تمت الموافقة على الطلب وتوافقت مع شروط البرنامج، سيتلقى المتقدم إشعارًا بالقبول في برنامج تكافل وكرامة.