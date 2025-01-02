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موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - استعلام تكافل وكرامة.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 لـ 5.2 مليون أسرة ممن هم الأكثر احتياجاً في الدولة.

معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025
معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 لـ المواطنين في الدولة يوم 15 يناير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير الجاري.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2025

وتوجد أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 كالآتي: الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025
معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025
معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

طرق التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

وفي ذات السياق، يتمكن المواطنون من الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 من خلال زيارة أقرب وحدة اجتماعية لمنطقة المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.

وملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة، في حال تمت الموافقة على الطلب وتوافقت مع شروط البرنامج، سيتلقى المتقدم إشعارًا بالقبول في برنامج تكافل وكرامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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