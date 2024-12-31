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قضايا الدولة تصدر الدليل التوعوي عن مناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

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قضايا الدولة تصدر الدليل التوعوي عن مناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

قضايا الدولة تصدر الدليل التوعوي عن مناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - أصدرت الأمانة العامة لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية بهيئة قضايا الدولة، الدليل التوعوي عن مناهضة العنف ضد المرأة، والذي يسلط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة وأسبابها.

كما يتناول حقوق المرأة في الدستور المصري والقانون وبعض الإرشادات الخاصة لبيئة العمل الآمنة للمرأة والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والمنبثقة من رؤية مصر 2030 وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

يأتي إصدار هذا الدليل ليكون انطلاقة من الأمانة العامة لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية نحو بيئة عمل آمنة للمرأة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة المصرية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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