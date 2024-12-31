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وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

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وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2025، على أن تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 14 يونيو المقبل، عقب انتهاء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، خلال الفترة من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 من ذات الشهر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، اليوم الثلاثاء، أن امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل تعقد بدءًا من يوم الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025، تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية تعقد ابتداءً من السبت 31 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من السبت 26 يوليو 2025، أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية فإنها ستكون من الأحد 3 أغسطس 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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