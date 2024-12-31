وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2025، على أن تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 14 يونيو المقبل، عقب انتهاء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، خلال الفترة من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 من ذات الشهر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، اليوم الثلاثاء، أن امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل تعقد بدءًا من يوم الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025، تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية تعقد ابتداءً من السبت 31 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من السبت 26 يوليو 2025، أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية فإنها ستكون من الأحد 3 أغسطس 2025.