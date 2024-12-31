ننشر تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددا من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2025.

وذكر بيان صادر عن هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر في التشكيل الجديد أن يكون المهندس جمال السيد أبو الخير اللبودي عضو مجلس الإدارة، مديرا لإدارة الرئاسة، والدكتور المهندس ياسر حسن عبد الله الششنجي مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الدكتور فتحي محمد عبد الباري قائم بعمل مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات، وحنان محمد محسن قائم بعمل مدير إدارة الخدمات، ومحمود عبده مصطفى حسن قائم بعمل مدير إدارة التموين.

وأضاف البيان أن القرارات شملت تعيين الدكتور منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح قائم بعمل مدير الإدارة المالية، والمهندسة نيفان عماد الدين السيد علي قائم بعمل مدير إدارة الأشغال، والمهندس محمد غريب أبو الرجال قائم بعمل مدير إدارة شئون العاملين، والمهندس محمد محمود حسن درويش قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية، وعبد العزيز فرحات قائم بعمل مدير الإدارة القانونية، والدكتور المهندس عبد الحكيم زكريا محمد قائم بعمل مدير إدارة الكراكات، والمهندس أحمد جاد عبده البربري قائم بعمل مدير إدارة الترسانات، والدكتور المهندس علاء الدين الشيخ قائم بعمل مدير إدارة الأنفاق والكباري، والمهندس نشأت نصر الدين هاشم قائم بعمل مدير إدارة التحركات، والمهندس أشرف أنور عبد الغني يونس رئيسا لإدارة الشركات.