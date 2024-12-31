الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

ننشر تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ننشر تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025 - أخبار كلمتك

ننشر تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددا من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2025.

وذكر بيان صادر عن هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر في التشكيل الجديد أن يكون المهندس جمال السيد أبو الخير اللبودي عضو مجلس الإدارة، مديرا لإدارة الرئاسة، والدكتور المهندس ياسر حسن عبد الله الششنجي مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الدكتور فتحي محمد عبد الباري قائم بعمل مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات، وحنان محمد محسن قائم بعمل مدير إدارة الخدمات، ومحمود عبده مصطفى حسن قائم بعمل مدير إدارة التموين.

وأضاف البيان أن القرارات شملت تعيين الدكتور منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح قائم بعمل مدير الإدارة المالية، والمهندسة نيفان عماد الدين السيد علي قائم بعمل مدير إدارة الأشغال، والمهندس محمد غريب أبو الرجال قائم بعمل مدير إدارة شئون العاملين، والمهندس محمد محمود حسن درويش قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية، وعبد العزيز فرحات قائم بعمل مدير الإدارة القانونية، والدكتور المهندس عبد الحكيم زكريا محمد قائم بعمل مدير إدارة الكراكات، والمهندس أحمد جاد عبده البربري قائم بعمل مدير إدارة الترسانات، والدكتور المهندس علاء الدين الشيخ قائم بعمل مدير إدارة الأنفاق والكباري، والمهندس نشأت نصر الدين هاشم قائم بعمل مدير إدارة التحركات، والمهندس أشرف أنور عبد الغني يونس رئيسا لإدارة الشركات.

اقرأ أيضاً
لتعزيز تجربة العملاء.. «قناة السويس» يُطلق تطبيق الهاتف البنكي «SCB Mobile Banking»

الفريق أسامة ربيع يصدر قرارات جديدة بشأن مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025

نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس بمنطقة البحيرات المرة الصغرى

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

عيادة طبيب الغلابة، نجل الدكتور هاني الناظر يحقق حلم والده لخدمة الناس مجانا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق