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نائب محافظ الجيزة يجوب قرى منشأة القناطر ويوجه برفع كفاءة الخدمات - أخبار كلمتك

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نائب محافظ الجيزة يجوب قرى منشأة القناطر ويوجه برفع كفاءة الخدمات - أخبار كلمتك

نائب محافظ الجيزة يجوب قرى منشأة القناطر ويوجه برفع كفاءة الخدمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية موسعة بمركز منشأة القناطر.

شملت الجولة تفقد عدد من القرى الهامة مثل الجلاتمة وبهرمس وذات الكوم وأبو غالب، وحرص نائب المحافظ على الاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم، كما شدد على أهمية الحفاظ على مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

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لقاء أهالي القرى والعمل على حل مشكلاتهم

التقى نائب محافظ الجيزة بعدد كبير من أهالي القرى واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تطوير الخدمات المقدمة، ووعد نائب المحافظ ببذل قصارى جهده لحل المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

متابعة مشاريع التطوير

كما تابع نائب محافظ الجيزة سير العمل في مشروع تطوير وتوسعة طريق بهرمس ذات الكوم، والذي يهدف إلى استيعاب الحركة المرورية المتزايدة في المنطقة. 

وشدد  الشهابي على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع ورفع كفاءة العمل.

واختتم  نائب المحافظ جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية أبو غالب، وأكد أهمية توفير أفضل الرعاية الصحية للمرضى وتطوير الخدمات المقدمة بالوحدة.

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توجيهات محافظ الجيزة

جاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالاهتمام بالقرى والمراكز وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة، ومسؤولو شركات المياه والصرف الصحي والاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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