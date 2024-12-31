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هنو: تكريم أكثر من 70 شخصية أثروا الحياة الثقافية بمصر ‏في 2024‏ - أخبار كلمتك

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هنو: تكريم أكثر من 70 شخصية أثروا الحياة الثقافية بمصر ‏في 2024‏ - أخبار كلمتك

هنو: تكريم أكثر من 70 شخصية أثروا الحياة الثقافية بمصر ‏في 2024‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن تفاصيل احتفالية يوم الثقافة المصرية، المقرر تنظيمها سنويًا في شهر يناير لتكريم المبدعين والرموز الفكرية الذين أثروا الحياة الثقافية المصرية على مدار العام، إضافة إلى تكريم أسماء عدد من الراحلين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل يوم الثقافة

وأكد وزير الثقافة أن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز قيم الإبداع والاحتفاء بالمثقفين والمبدعين المصريين الذين قدموا إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية. كما أشار إلى حرص الوزارة على إشراك المثقفين والمفكرين في ترشيح المكرمين، حيث استندت الترشيحات إلى توصيات لجان المجلس الأعلى للثقافة والنقابات الفنية والمهنية.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل يوم الثقافة

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الدورة الأولى من الاحتفالية ستشهد تكريم أكثر من 70 شخصية بارزة ممن أثروا الحياة الثقافية المصرية خلال عام 2024، إلى جانب تكريم أسماء رموز رحلت خلال العام.

وتشمل المجالات التي تمثلها لجان المجلس: الفنون التشكيلية، العمارة، الموسيقى، المسرح، السينما، الشعر، الرواية، الدراسات الأدبية، الترجمة، ثقافة الطفل، وكذلك مجالات التاريخ، الجغرافيا، الآثار، علم النفس، التربية، علم الاجتماع، الفلسفة، القانون، الملكية الفكرية، الكتاب والنشر، الإعلام، الثقافة الرقمية، وثقافة الشباب.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل يوم الثقافة

وأضاف وزير الثقافة أن هذا الحدث يمثل خطوة أولى نحو إنشاء تقليد سنوي للاحتفاء بالمتميزين من أبناء الوسط الثقافي في يناير من كل عام، مشيرًا إلى أن الأسماء المكرمة ليست سوى جزء صغير ممن يستحقون التكريم في مصر التي تزخر بالمبدعين في شتى المجالات.

وتابع: في كل مجال سنجد المئات والآلاف ممن يستحقون التكريم بجدارة، ولكننا نعتبر الأسماء التي سيتم تكريمها الأسبوع القادم بمثابة ممثلين لكل المتميزين في مجال عملهم، وستكون هذه الاحتفالية فرصة لتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة، والتشجيع على المزيد من الإبداع والابتكار في مختلف المجالات الثقافية.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل يوم الثقافة

ودعا وزير الثقافة المثقفين والإعلاميين لحضور حفل التكريم المقرر إقامته يوم الأربعاء 8 يناير 2025 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية ستكون مناسبة للاعتزاز بثقافتنا الوطنية، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى أن احتفال عام 2024 سيكون البداية لتقليد نتطلع أن يتطور ويستمر، ويتوسع ليشمل المزيد من المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، في جميع أنحاء الجمهورية.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل يوم الثقافة

ولفت إلى أن الوزارة ستحرص كل عام على تلقي مقترحات تطوير الفكرة والحفاظ على استمراريتها.

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو بتوجيه الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة، من رؤساء وأعضاء لجان المجلس والنقابات الفنية، إلى الإعلاميين الذين يُعتبرون شركاء أساسيين في إيصال الرسالة الثقافية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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