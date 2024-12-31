مدبولي: حجم المشروعات في قلب القاهرة القديم يتجاوز 22 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في قلب القاهرة القديم تتجاوز تكلفتها الـ 22 مليار جنيه، مضيفا أنه تم تطوير حديقة الفسطاط وبحيرات عين الصيرة وبحيرة الفسطاط الأخرى، وهي ستكون قلب القاهرة الأخضر ومساحتها 500 فدان، لتتحول إلى حدائق القاهرة أوحدائق الفسطاط مثل النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن حدائق الفسطاط ستكون الرئة الخضراء داخل القاهرة، لافتا إلى أن حدائق الفسطاط قديما كانت منطقة المخلفات الصلبة التي تلقى فيها القمامة والبحيرات كانت في تلوث شديد جدا وكانت بها العديد من المناطق غير الآمنة التي تم إزالتها وتحولت إلى قلب نابض أخضر وفيه كل الأنشطة الترفيهة والثقافية لخدمة مدينة القاهرة القديمة، ويتم تنفيذ ذلك بالتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية.

وأشار إلى وجود تكليف مكاتب عالمية لتضع تصورا لإعادة استخدام القاهرة الخديوية وتحويلها إلى مناطق فنادق وسياحة وعمران لاستعادة شكل باريس الشرق التي كانت موجودة، وأيضا هناك أعمال تطوير كبيرة في منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية ومثلث ماسبيرو ومنطقة ميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية.

ووجه مدبولي التهنئة إلى جميع المواطنين الذين تسلموا الوحدات السكنية التي تمثل جزءًا من المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن المتبقي من المشروع اللمسات الأخيرة لمبنى الفندق والجزء التجاري.