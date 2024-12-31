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مدبولي: حجم المشروعات في قلب القاهرة القديم يتجاوز 22 مليار جنيه - أخبار كلمتك

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مدبولي: حجم المشروعات في قلب القاهرة القديم يتجاوز 22 مليار جنيه - أخبار كلمتك

مدبولي: حجم المشروعات في قلب القاهرة القديم يتجاوز 22 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في قلب القاهرة القديم تتجاوز تكلفتها الـ 22 مليار جنيه، مضيفا أنه تم تطوير حديقة الفسطاط وبحيرات عين الصيرة وبحيرة الفسطاط الأخرى، وهي ستكون قلب القاهرة الأخضر ومساحتها 500 فدان، لتتحول إلى حدائق القاهرة أوحدائق الفسطاط مثل النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن حدائق الفسطاط ستكون الرئة الخضراء داخل القاهرة، لافتا إلى أن حدائق الفسطاط قديما كانت منطقة المخلفات الصلبة التي تلقى فيها القمامة والبحيرات كانت في تلوث شديد جدا وكانت بها العديد من المناطق غير الآمنة التي تم إزالتها وتحولت إلى قلب نابض أخضر وفيه كل الأنشطة الترفيهة والثقافية لخدمة مدينة القاهرة القديمة، ويتم تنفيذ ذلك بالتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية.

وأشار إلى وجود تكليف مكاتب عالمية لتضع تصورا لإعادة استخدام القاهرة الخديوية وتحويلها إلى مناطق فنادق وسياحة وعمران لاستعادة شكل باريس الشرق التي كانت موجودة، وأيضا هناك أعمال تطوير كبيرة في منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية ومثلث ماسبيرو ومنطقة ميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية.

ووجه مدبولي التهنئة إلى جميع المواطنين الذين تسلموا الوحدات السكنية التي تمثل جزءًا من المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن المتبقي من المشروع اللمسات الأخيرة لمبنى الفندق والجزء التجاري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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