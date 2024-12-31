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أول أيام السنة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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أول أيام السنة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أول أيام السنة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - حالة الطقس غدا.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس أول أيام السنة الجديدة والذي يوافق غدا الأربعاء 1 يناير 2025، مشيرة إلى سيطرة أجواء أوروبية على البلاد، بسبب وجود منخفض جوي.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الأربعاء، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار

وأضافت الأرصاد في توقعاتها عن طقس أول أيام السنة الجديدة، أنه سيسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

طقس أول أيام السنة

وتابعت الأرصاد بشأن طقس أول أيام السنة الجديدة: إن الشبورة المائية تسيطر صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس
الطقس

وأضافت الأرصاد، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وأكدت الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 1 يناير 2025

درجات الحرارة غدا الأربعاء 1 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 08
6 أكتوبر 19 08
بنها 19 10
دمنهور 18 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 18 10
المنصورة 18 10
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 18 10
دمياط 18 11
بورسعيد 19 11
الإسماعيلية 19 10
السويس 20 11
العريش 19 09
رفح 18 08
رأس سدر 20 11
نخل 17 02
كاترين 11 - 01
الطور 20 10
طابا 17 06
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 19 10
العلمين 19 09
مطروح 18 10
السلوم 20 09
سيوة 18 05
رأس غارب 21 10
الغردقة 23 11
سفاجا 22 12
مرسى علم 22 12
شلاتين 23 14
حلايب 21 15
أبو رماد 22 13
رأس حدربة 21 15
الفيوم 19 09
بني سويف 19 08
المنيا 20 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 07
قنا 21 08
الأقصر 22 09
أسوان 22 09
الوادي الجديد 21 06
أبو سمبل 22 11

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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